Gaëlle et Élodie (Pékin Express) : Les vraies raisons de leur abandon

Ce jeudi 12 juillet 2018 a été lancée la nouvelle édition de Pékin Express : La Course infernale sur M6. Après quatre ans d'absence, le jeu présenté par Stéphane Rotenberg a fait son grand retour. Parmi les huit nouveaux binômes, on retrouve Gaëlle et Élodie, les deux candidates qui ne se connaissaient pas et que tout oppose. Malheureusement, 24 heures après le début de l'aventure, elles ont été forcées d'abandonner Pékin Express : La Course infernale. Elles ont révélé les raisons de leur départ pour Purepeople.com.

Élodie a dû quitter Pékin Express : La Course infernale après l'annonce d'une mauvaise nouvelle. "J'ai dû abandonner l'aventure parce que mon papa est décédé. On m'a rapatriée très rapidement et on m'a prévenue le matin. Il était décédé en France la veille. Donc, j'ai dû rentrer. Malheureusement, j'ai entraîné Gaelle dans ma chute", a-t-elle révélé.

De son côté, Gäelle s'est dit extrêmement peinée de cette situation. "Je suis bouleversée. J'ai beaucoup de peine parce que je reste une femme avec un grand coeur. Le décès d'un parent proche, ce n'est pas rien", a-t-elle déclaré avant de conclure : "Je suis très triste pour elle et honnêtement, je ne m'attendais pas à partir. Donc double choc quand on m'annonce que je dois quitter l'aventure."

