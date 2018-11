Gaëlle Garcia Diaz: Cara Saint Germain et JoeyStarr dans son nouveau clip sombre

Gaëlle Garcia Diaz, alias Martine, est de retour en musique. Jeudi 15 novembre 2018, la youtubeuse, ex-candidate de télé-réalité (passée par La Maison du bluff et Hollywood Girls sur NRJ12) et artiste de 29 ans, qui avait déjà imposé son style avec puissance avec sa vidéo Sale en février dernier, a dévoilé le clip de sa nouvelle chanson, Natasha.

Tourné à Bruxelles, celui-ci met en vedette l'ancienne actrice X Cara Saint Germain dans la peau d'une escort girl qui se réconcilie avec ses péchés et suffoque sous les remords qu'elle éprouve envers son père qui ignore tout de sa double vie. JoeyStarr y fait également une apparition. Une vidéo percutante sur le pouvoir et l'identité.

Dans un communiqué officiel, Gaëlle Garcia Diaz (qui avait également révélé il y a trois mois le clip de Rodeo) a expliqué qu'elle avait voulu aborder un sujet qui lui tenait à coeur mais qui est souvent et volontairement placé sous silence. Son alter ego Martine aime choquer son audience, mais toujours dans le but d'éveiller les consciences et de les pousser à faire face à la réalité.

"J'ai eu le désir, le réel souhait, de démontrer qu'il n'était pas impossible de conserver nos rêves au plus profond de nous malgré ces événements qui nous plongent dans la pénombre et tentent de briser notre rêve : celui de vivre selon nos ambitions et non sous la contrainte d'une société qui nous impose de paraître", a-t-elle déclaré.

Ancien mannequin, présentatrice et joueuse de poker, Gaëlle Garcia Diaz n'a pas fini de surprendre ses fans puisqu'elle planche sur la préparation d'un album et qu'elle a également sorti sa propre ligne de maquillage, Martine Cosmetics... qui n'est d'ailleurs pas sans évoquer une certaine marque nommée Kylie Cosmetics.