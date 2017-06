Gaëlle (Les Ch'tis), rupture et déclaration à Jordan : "J'espère qu'il va bien"

Il est loin le temps où Gaëlle et Jordan, couple emblématique de la télé-réalité, vivaient le parfait amour. De nouveau célibataire, la blonde a souhaité en dire plus à nos confrères de Non Stop People sur les circonstances de cette rupture brutale.

"J'ai eu une histoire très, très forte avec lui. On a fait cinq ans d'aventure ensemble. Je l'aimais beaucoup, j'avais beaucoup d'affection pour lui mais je ne pensais pas que j'étais amoureuse de lui. Il y a eu quelque chose de très fort avec lui et qui a duré un an. C'était intense", explique-t-elle dans l'émission Les Interviews de Loana. "J'ai beaucoup d'affection pour lui, encore aujourd'hui. J'ai beaucoup de douceur pour lui et j'espère qu'il va bien", avance celle qui enflamme la Toile continuellement.

Souvenez-vous, le tandem commençait déjà à s'apprécier sur le tournage des Ch'tis à Ibiza en 2011. Mais c'est lors de la cinquième saison des Ch'tis à Hollywood qu'ils ont décidé d'officialiser leur relation jusqu'à ce qu'ils décident d'y mettre un terme quelques semaines après leurs aventures dans l'émission Les Ch'tis dans la Jet Set. "Quelque chose s'était brisé. Je ne vibrais plus et je ne suis pas du style à me forcer", avait confié Gaëlle à nos confrères du magazine Public en 2015.

Qu'importe, si les ex ne se sont toujours pas revus depuis, la belle garde un très beau souvenir de son idylle avec le Ch'ti.