Gaëlle Petit dépressive après son départ des Ch'tis : Ce qui l'a sauvée !

En 2011, W9 lance la télé-réalité Les Ch'tis. Une émission dans laquelle des habitants du Nord de la France s'envolent pour une destination paradisiaque afin de réussir des jobs. C'est l'occasion pour le public de faire la connaissance de Gaëlle (32 ans), une danseuse et modèle photo qui fait rapidement sensation auprès du public. Sa gentillesse et son naturel séduisent, elle devient donc vite l'une des candidates emblématiques et participent aux neuf saisons de l'émission. On la voit aussi dans Les Ch'tis VS Les Marseillais ou dans Les Marseillais à Rio, en tant que guest.

Mais, du jour au lendemain, Gaëlle n'a plus souhaité participer à ce genre de programme comme elle l'a confié dans le documentaire de TFX Télé-réalité : Que sont-ils devenus ? : "Il s'est passé un truc dingue avec cette émission. Ça nous a propulsés en avant. Je pense que j'étais dans ce tourbillon. Mais du jour au lendemain, j'ai ressenti un inconfort avec l'environnement et les gens avec qui j'étais."

Bien qu'elle ait pris la décision de quitter ce milieu, Gaëlle a eu du mal à reprendre une vie normale et à savoir qui elle était. Elle sombre donc dans une dépression et se tourne donc vers une coach de vie pour remonter la pente : "Je ne savais plus qui j'étais. (...) J'avais tout ce que je voulais et je n'étais pas heureuse, j'avais énormément de gens autour de moi, il y avait un autre problème qui venait d'ailleurs, c'est là où j'ai décidé de travailler avec quelqu'un."

Après deux ans de travail sur elle, la belle rousse voit le bout du tunnel et trouve "son équilibre entre Gaëlle des Ch'tis et Gaëlle Petit qui démarre une nouvelle vie", comme le confie la voix off de l'émission. Aujourd'hui, la jeune femme est influenceuse et réalise des séances photos pour des marques ou des créateurs indépendants.