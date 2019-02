Gaëtan (Mariés au premier regard 3) souvent infidèle : "J'ai profité"

Ce lundi 25 février 2019, les téléspectateurs de M6 feront la connaissance de Gaetan, dans Mariés au premier regard 3. Le serveur/barman de 34 ans avait bien du mal à s'investir dans ses relations comme il l'a expliqué lors de son interview pour Purepeople.

Bien déterminé à s'engager, il s'est inscrit à l'émission de M6 pour trouver la femme de sa vie : "Ma vie sentimentale sur les dernières années, de par le métier que je fais, je n'ai pas eu de relations très longues. J'arrivais à un âge poussé où l'entourage est en couple, en train de construire des maisons, d'avancer avec des enfants. Je me retrouve avec une envie que j'avais de me marier, d'évoluer dans ma vie et d'être bien. (...) Pour moi, le mariage est important. J'ai une famille catholique, les membres de ma famille sont mariés. Ce n'était pas au pifomètre, cette aventure. J'avais envie de me marier, c'est un jour qui est joli, où la famille et les amis sont réunis, on passe un bon moment tous ensemble."

Gaetan avait bien du mal à trouver l'amour dans sa ville du Sud de la France et ne cache pas que son image de séducteur y était pour beaucoup : "Je n'ai pas toujours été très fidèle. J'ai profité du métier que je faisais. (...) J'étais dans une bulle, on vit au bord de l'eau, les soirées sont un peu arrosées, il y a des jolies filles... On est tenté à avoir des relations pas très sérieuses. (...) Je vis dans un petit village. On côtoie les mêmes personnes, on voit les mêmes filles, donc on avance pas parce qu'on rencontre les mêmes personnes."

En participant à Mariés au premier regard, Gaetan espérait rencontrer une femme dont il serait complice et avec laquelle il pourrait vivre une "relation fluide". Espérons pour lui que son voeu a été exaucé.

