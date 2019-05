Gaëtan (Mariés au premier regard 3) victime d'un accident : son récit glaçant

Gaëtan et sa compagne Tanya l'ont échappé belle. En story Instagram (effacée depuis), le candidat de Mariés au premier regard 3 (M6) a dévoilé qu'ils avaient été victimes d'un accident de voiture. Il a partagé une photo de son véhicule retourné et bien cabossé. "Le 12 mai 2019, autoroute A9, une chance, un miracle... nous n'avons rien eu. Profitez de la vie et n'oubliez pas qu'elle peut s'arrêter à tout moment", avait-il écrit en légende.

Contacté par nos confrères de Télé Loisirs, le beau brun originaire du Sud de la France en a dit plus sur les circonstances de l'accident. "Nous avons perdu le contrôle du véhicule, car un pneu a éclaté. Puis nous avons tapé la rambarde de sécurité, ce qui a retourné la voiture. Nous avons eu beaucoup de chance, car à part quelques bleus, nous n'avions rien du tout. Pas une égratignure ! Nous avons une très belle étoile. On vit notre chance à fond dorénavant", a expliqué l'ancien responsable dans la restauration.

Pour rappel, dans Mariés au premier regard 3, Gaëtan avait épousé Claire (32 ans), avec laquelle il était compatible à 84%. Malgré des hauts et des bas, ils avaient décidé de rester mariés à la fin du tournage. Mais ils ne se sont jamais revus comme nous l'avait confié le candidat : "Quand je suis rentré chez moi, je savais très bien qu'il n'y aurait pas de suite. J'ai repris le cours normal de ma vie. On ne s'est pas revus. Nous sommes très peu en contact."

Aujourd'hui, il file le parfait amour avec une certaine Tanya. "Après l'aventure, j'ai fait ma saison d'été. Et j'ai rencontré mon coup de coeur, une femme que j'ai croisée du regard et pour laquelle j'ai eu des papillons dans le ventre", nous avait-il raconté. Le couple a récemment emménagé ensemble. Et peut-être annonceront-ils une autre bonne nouvelle prochainement.