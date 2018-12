Gagnante The Voice Kids 5 - Emma : Comment on se comporte avec elle à l'école

Elle avait bouleversé les coachs et le public dès sa première prestation sur Je suis malade, de Serge Lama. Emma (10 ans), la benjamine de l'aventure, a été sacrée grande gagnante de The Voice Kids 5 (TF1), vendredi 7 décembre 2018. Au lendemain de sa victoire, la fillette - atteinte d'une maladie, la rétinite - a accordé une interview à nos confrères de Télé Loisirs.

Le Talent de Jenifer a tout d'abord expliqué qu'elle ne s'attendait pas à remporter la compétition face à Lili, Carla et Ermonia et qu'elle avait "peur". Elle a toutefois assuré ne pas avoir été plus stressée que lors des autres étapes et s'être amusée lors de la dernière émission de la saison. Emma est donc heureuse de ses prestations et retient surtout celle qu'elle a partagée avec sa coach : "On s'est vraiment éclatées, on a vécu un super moment. Je voudrais juste lui dire... Que je l'aime !" Et à son ancien mentor Soprano, elle a déclaré : "Il aurait dû me garder. (Rires.) Mais je voudrais lui dire que je l'aime aussi !"

Si Emma ne va pas abandonner la musique, elle devra reprendre une vie normale et retourner à l'école. Fort heureusement, ses camarades ne lui mènent pas la vie dure depuis qu'elle est passée à la télévision : "Tout se passe normalement à l'école. C'est sûr que tout le monde me félicite, me dit bravo et que "je suis super courageuse". Mais à part ça tout est normal."

La gagnante est consciente de la chance qu'elle a d'avoir participé à cette émission et a remercié ses parents à l'occasion d'une interview pour Télé Star : "Je chante sans cesse à la maison et pour mon papi. C'est moi qui ai demandé à mes parents de m'inscrire à The Voice Kids. Ils ont fait les démarches nécessaires et m'ont soutenue tout au long de l'aventure. Je suis convaincue que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui."

Emma espère un jour sortir un album, participer à l'Eurovision Junior et également rencontrer son idole, Céline Dion.