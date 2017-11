Gal Gadot et Amber Heard : Duel de superhéroïnes aux jambes sublimes

C'est au Dolby Theater à Los Angeles que l'équipe du film Justice League s'est réunie le 13 novembre pour l'avant-première de Justice League, superproduction remplie de superhéros de la maison DC Comics. Gal "Wonder Woman" Gadot, Ben "Batman" Affleck et Henry "Superman" Cavill s'étaient parés de leurs plus beaux atours pour cet événement hollywoodien, au côté des nouveaux de la team : Jason Momoa, Ezra Miller et Ray Fisher qui incarnent respectivement Aquaman, Flash et Cyborg. Connie Nielsen, alias la reine Hippolyta, J. K. Simmons qui joue le rôle du commissaire Gordon ou encore Diane Lane (la maman de Clark Kent) étaient également présents.

Sur le red carpet particulièrement glamour, deux stars ont rapidement braqué toute l'attention. Gal Gadot était magnifique dans une robe dorée et échancrée signée Altuzarra, soulignant la perfection de sa silhouette. Divine, elle est aussi une femme de caractère, prête à mettre en jeu sa carrière pour ne pas se laisser faire face aux figures malveillantes d'Hollywood. Selon le New York Post, elle aurait dit abandonner son rôle de Wonder Woman si Brett Ratner, producteur accusé d'harcèlement et agression, était toujours attaché à la suite du film.

Non loin de la belle Gal, s'est fait remarquer Amber Heard elle aussi avec une tenue échancrée mais noire et issue de la collection Atelier Versace. Dans Justice League, elle s'est glissée dans la peau de Mera, la reine des océans. Si l'ex de Johnny Depp fait vibrer le coeur d'Aquaman, ce n'est pas elle qui a conquis le coeur de l'acteur hors des plateaux. En effet, l'impressionnant Jason Momoa est heureux au côté de sa femme Lisa Bonet (Cosby Show) avec laquelle il pose amoureusement.

Justice League, en salles le 15 novembre 2017