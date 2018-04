Game Night: Pourquoi Jason Bateman et Rachel McAdams forment un couple parfait

Pour pimenter leur vie de couple, Max (Jason Bateman) et Annie (Rachel McAdams) animent un jeu une nuit par semaine. Cette fois, ils comptent sur Brooks (Kyle Chandler), le frère charismatique de Max, pour organiser une super soirée à thème autour du polar, avec vrais faux malfrats et agents fédéraux ! Brooks a même prévu de se faire enlever.... sauf qu'il reste introuvable. En tentant de résoudre l'énigme, nos joueurs invétérés commencent à comprendre qu'ils se sont peut-être trompés sur toute la ligne. De fausses pistes en rebondissements, ils n'ont plus aucun point de repère et ne savent plus s'il s'agit encore d'un jeu... ou pas. Cette nuit risque bien d'être la plus délirante – et la plus dangereuse – de toute leur carrière de joueurs...

Dans Game Night, les deux stars américaines forment un couple parfait dans ce Very Bad Trip aussi bien ficelé qu'imprévisible. Et on a quelques bons arguments pour vous le prouver.

Ils sont drôles

D'un côté, nous avons Jason Bateman, abonné aux comédies populaires, de Dodgeball ! Même pas mal ! à Joyeux bordel ! en passant par Comment tuer son boss, Une famille très moderne ou encore Thérapie de couples. De l'autre, nous avons Rachel McAdams, héroïne qu'on a notamment pu voir briller dans l'humour avec Serial Noceurs et Lolita malgré moi.

Ils sont pleins de charme

Difficile de leur résister. Demandez à Ryan Gosling pour Rachel McAdams, avec qui il a formé ce cultissime duo et couple dans N'oublie jamais. Demandez aussi à Jennifer Aniston qui en a fait son partenaire de jeu favori, entre Une famille très moderne, Comment tuer son boss et Joyeux bordel !.

Ils ont joué avec les meilleurs

Cameron Diaz, Ben Stiller, Will Smith, George Clooney ou encore Melissa McCarthy sont ceux qui, entre autres, ont pu donner la réplique à Jason Bateman. Sa partenaire n'est pas en reste : Benedict Cumberbatch, Charlotte Gainsbourg, Russell Crowe, Robert Downey Jr, Lindsay Lohan et bien évidemment Ryan Gosling ont eu la chance de partager l'affiche d'un ou plusieurs films avec elle.