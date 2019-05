Game of Thrones : Le buzz du gobelet oublié a rapporté une fortune à Starbucks

Avec 11,8 millions de téléspectateurs (uniquement sur la chaîne HBO, sans replay, ni les plateformes de streaming), l'épisode The Last of the Starks a fait un carton d'audience. Sur les réseaux sociaux, ce 4e numéro de la 8e saison de Game of Thrones a fait le buzz et c'est Starbucks qui se frotte les mains.

En effet, sans "spoiler" quoi que ce soit concernant l'intrigue ou les personnages, dans cet épisode on peut voir un gobelet de café posé sur une table du château de Winterfell, devant Daenerys... Très vite attribué à l'enseigne américaine Starbucks, ce gobelet a beaucoup amusé les téléspectateurs et les animateurs de talk shows. Les plus complotistes y ont vu un oubli volontaire anachronique puisque l'action, bien que fictive, est plutôt supposée se situer à une époque médiévale, sous-entendant un coup de publicité – la chaîne vit toutefois des abonnements. Sauf que... le gobelet n'appartient pas à la marque !

Comme le rapporte le site CNBC, le gobelet est juste en carton et ne semble pas être frappé du logo d'une quelconque marque connue. Mais le buzz a largement profité à Starbucks et, selon les estimations de Stacy Jones, patron de la compagnie Hollywood Branded, l'enseigne aurait gagné l'équivalent de 2,3 milliards de frais de publicité gratuits ! Du côté de l'entreprise spécialisée dans les réseaux sociaux Talkwalker, on a dénombré plus de 193 000 mentions communes de Starbucks et Game of Thrones sur la Toile en à peine 48 heures. "C'est une opportunité unique pour Starbucks. Mais, en vrai, ce n'est que le haut de l'iceberg, car il est impossible de faire l'estimation du bouche-à-oreille", a expliqué une représentante.

Depuis le buzz, la production de la série a fait disparaître le gobelet du plan où il apparaissait un bref instant et a préféré jouer la carte de l'humour. Ainsi, sur le compte Twitter du show, suivi par 8,4 millions d'abonnés, on peut voir un GIF de Daenerys et le message suivant : "Des nouvelles de Winterfell. Le latte qui apparaît dans l'épisode était une erreur. Daenerys avait commandé une infusion."