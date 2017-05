Game of Thrones: Le petit "paquet" de Jon Snow ? Une vengeance des scénaristes !

La machine promotionnelle pour le lancement de la 7e saison de Game of Thrones se met en place, même si celle-ci ne sera diffusée qu'à partir de juillet sur HBO. Une nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée et les créateurs de la série viennent de faire une révélation sur le personnage de Jon Snow...

Interrogés par le magazine Esquire, David Benioff et D.B. Weiss ont parlé du populaire personnage de Jon Snow, incarné à l'écran par le séduisant Kit Harington et qui aura une place centrale dans la saison à venir. "Il doit y avoir des inconvénients à être Kit. Sinon ça semble injuste. Il est beau, talentueux, intelligent et profondément bon, c'est impossible de ne pas l'aimer. C'est de la folie. La seule chose que nous pouvons faire alors, c'est de saboter son personnage avec un petit paquet", ont-il blagué à propos des parties intimes de ce protagoniste. Un paquet que les téléspectateurs n'ont encore eu la chance de voir même si les fesses du beau gosse ont elles déjà fait tourner des têtes... Dans la précédente saison, les scénaristes se sont ainsi amusés à lui faire déclamer une phrase dans laquelle il dit ne pas être Dieu et le personnage de Tormund lui répond : "J'ai vu ton paquet. Est-ce que Dieu aurait un paquet si petit ?"

Avant de savoir si on aura l'occasion de voir Kit Harington dans le plus simple appareil, découvrez déjà la nouvelle bande annonce de cette saison qui promet que "la grande guerre est là" !