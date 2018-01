Game of Thrones : Sophie Turner choisit une collègue comme demoiselle d'honneur

En octobre 2017, Sophie Turner et Joe Jonas ont annoncé leurs fiançailles sur les réseaux sociaux. Plus d'un an après le début de leur relation, la star de Game of Thrones de 21 ans et le chanteur de 28 ans vont donc faire le grand saut. En attendant de connaître la date de leur union, on apprend que Sophie Turner a demandé à sa partenaire dans la série d'être l'une de ses demoiselles d'honneur.

Depuis 2011, Sophie Turner et Maisie Williams incarnent les soeurs Stark dans Game of Thrones. Les deux jeunes actrices avaient moins de 13 ans lorsqu'elles se sont rencontrées et ont tissé des liens très forts en grandissant côte à côte sur les plateaux de tournage. C'est lors d'une interview pour le magazine britannique Radio Times, Maisie Williams a vendu la mèche. La journaliste lui a demandé si elle était en lice pour être l'une des demoiselles d'honneur de Sophie Turner. "Je le suis déjà !", lui a répondu Maisie en haussant, presque étonnée de la question. La jeune actrice de 20 ans, venue défendre le film d'animation Cro Man (en salles le 7 février 2018 en France), précise dans la foulée que le mariage ne devrait pas avoir lieu avant la fin du tournage de l'ultime saison de Game of Thrones, qui sera diffusée en 2019 sur HBO et OCS.