Game of Thrones : Un objet improbable se retrouve filmé dans un épisode !

Après un précédent épisode riche en émotions, HBO diffusait donc The Last of the Starks, le cinquième volet de la dernière saison de Game of Thrones. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs n'ont pas manqué de révéler qu'ils avaient noté la présence d'un objet insolite...

En effet, lors d'une scène avec deux des personnages principaux, on peut ainsi voir posé sur une table... un gobelet de café de l'enseigne américaine Starbucks ! Un oubli qui fait tâche dans le décor médiéval de Winterfell, où se situe l'action. Cet anachronisme amusant apparaît au bout d'un peu plus de quatorze minutes d'épisode. Le gobelet est ainsi visible quelques secondes avant de disparaître au plan suivant...

On pardonne aisément aux accessoiristes cette petite boulette, eux qui ont passé des semaines entières à peaufiner les moindres détails de l'épique bataille contre l'armée de morts-vivants du Night King pour l'épisode The Long Night – cinquante-cinq nuits pour onze semaines de tournage et 17,8 millions de téléspectateurs !