Game of Thrones : Une actrice de la série a refusé de tourner avec son ex

L'actrice de Game of Thrones Lena Headey a refusé d'apparaître à l'écran avec son ex, Jerome Flynn. Selon les informations du Sun, celle qui incarne Cersei Lannister a demandé que les scènes soient méticuleusement organisées pour qu'elle ne se retrouve pas dans la même pièce que son ancien compagnon. "Lena et Jerome n'ont pas tourné ensemble à cause d'une mauvaise rupture. Elle le hait vraiment", précise une source au tabloïd.

L'actrice de 45 ans a été en couple avec Jerome Flynn, qui incarne Bronn, bien avant que la série ne soit diffusée en 2011. Ils ont gardé leurs sentiments amers pour eux ces huit dernières années, mais n'apparaissent jamais ensemble à l'écran. "Ils ont gardé leurs différents secrets, mais c'était une relation de couple très turbulente. C'était très étrange sur le plateau", poursuit cette même source.

Décidément, Lena Headey n'entretient pas des relations paisibles avec ses anciens compagnons. La célèbre actrice connaît des difficultés avec Peter Loughran et se bat pour la garde de son fils, Wylie. Il réclame au passage la somme de 40 000 dollars, révélant le salaire de son ex dans Game of Thrones, soit "1 million de dollars par épisode".

L'ultime épisode de Game of Thrones a été diffusé dans la nuit de dimanche 19 mai 2019 au lundi 20 mai 2019. Il met ainsi fin à huit années de suspense, de spoilers, de joies et de coeurs brisés par la mort d'un personnage.