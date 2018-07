Gareth Bale (Real Madrid) : Son mariage avec Emma contrarié

"Il y a tellement d'agitation familiale dans leurs vies en ce moment qu'ils veulent se poser avant de se passer la bague au doigt. Ils sont toujours très amoureux mais ils ont beaucoup de problèmes à gérer", commente une source du tabloïd anglais.

Pendant les préparatifs du mariage, une mort soudaine est en effet survenue. Emma Rhys-Jones a perdu son beau-frère, le compagnon de sa petite soeur, qui s'est suicidé. Dans le viseur des services sociaux, Alex Williams, compagnon de Katie Rhys-Jones, a mis fin à ses jours en novembre 2017, ne supportant pas de se savoir surveillé. Âgé de 29 ans, le jeune homme s'est suicidé en s'intoxiquant avec le gaz du pot d'échappement de la voiture de son grand-père à Cardiff. Emma Rhys-Jones avait rapidement pris l'avion pour rejoindre sa petite soeur au Pays de Galles.

A cette tragédie s'ajoutent d'autres problèmes familiaux de la fiancée de Gareth Bale, que le footballeur a rencontrée à l'école. Martin Rhys-Jones, le père d'Emma Rhys-Jones, a été condamné à six ans d'emprisonnement pour blanchiment d'argent et au remboursement de quelque 2,6 millions d'euros extorqués à des dizaines de victimes. Sorti depuis de prison aux Etats-Unis, ce dernier s'est mis en couple avec une fleuriste russe deux fois plus jeune que lui.