Gareth Barry : Le frère du footballeur mort dans un accident de la route

Après l'euphorie de la Coupe du monde (les "Trois Lions" ont atteint les demi-finales du tournoi et se sont inclinés face à la Belgique pour la 3e place), le football anglais est en deuil. Gareth Barry a perdu son frère dans un accident de la route. Le joueur de 37 ans bénéficie du soutien de son club, West Bromwich Albion.

Le tragique événement s'est produit dans la matinée du jeudi 19 juillet à Brede Hill, dans le comté d'East Sussex. Marc Barry, 39 ans et père de deux enfants, est mort dans un accident de voiture. Le défunt au volant d'un van Mercedes-Benz se rendait sur son lieu de travail lorsqu'il est entré en collision avec une Nissan Qashqai.

Son petit frère de 37 ans, Gareth Barry, a reçu les condoléances et le soutien de son club. "C'est une terrible nouvelle pour Gareth, sa famille et tous les employés du Club lui adressent leurs condoléances. Gareth sait qu'il peut compter sur notre soutien total et notre compréhension pour l'aider à surmonter cet événement tragique", a confié l'entraîneur de West Bromwich Albion, Darren Moore.

Gareth Barry a repris l'entraînement cette semaine.