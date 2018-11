Gareth Thomas : La star du rugby victime d'une agression homophobe

Ancien international de rugby, le Gallois Gareth Thomas a longtemps été une star dans son sport. En 2009, son coming out dans le Daily Mail a changé la donne et permis de faire un grand pas dans le sport. Sur Twitter, le géant de 44 ans, qui a longtemps joué à Toulouse, a révélé dans une vidéo avoir été victime d'une agression homophobe à Cardiff, samedi 17 novembre 2018.

Face à la caméra de son téléphone portable, Thomas raconte : "Ce matin j'ai décidé de faire ce que j'espère être une vidéo positive. La nuit dernière, dans ma ville natale, j'ai été victime d'un crime de haine en raison de ma sexualité. Pourquoi positive ? Parce que je veux remercier la police qui m'a vraiment aidé et permis de discuter avec mon agresseur parce que je pense vraiment qu'il apprendrait plus d'un dialogue que d'une toute autre manière. Je voudrais aussi remercier les gens de Cardiff qui m'ont aidé et soutenu. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui nous veulent du mal, mais dommage pour eux parce qu'il y en a bien plus qui veulent nous aider. C'est en ça, que j'espère diffuser un message positif."

Sur cette vidéo, on voit bien des contusions sur son visages, sur la pommette et au niveau du front. Son agresseur est un adolescent de 16 ans, a indiqué la police dans un communiqué.

Au lendemain de son coming out dans la presse britannique, Thomas jouait avec Cardiff contre son ancien club de Toulouse. À son entrée sur le terrain, Gareth Thomas a reçu une standing-ovation des supporteurs toulousains. Un moment historique.

En 2010, il prend sa retraite sportive et devient consultant pour la télévision. En 2012, il termine 3e de Celebrity Big Brother. Son histoire a inspiré de nombreux sportifs, notamment le nageur Tom Daley. Un film sur sa formidable carrière sportive et son combat pour accepter sa sexualité a longtemps été en préparation.