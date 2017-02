Garou et Liane Foly font le show face à la plantureuse Pamela Anderson

Il y avait du beau monde au Manko Paris le 25 janvier dernier ! Une foule de personnalités se sont rendues à la célébration de la première année de l'établissement parisien situé au 15 avenue Montaigne dans le 8e arrondissement, un événement organisé par le Moma Group, présidé par Benjamin Patou.

Pour fêter les choses comme il se doit : Garou a donné un concert exclusif et magique pour les 200 privilégiés, très rapidement rejoint sur scène par Liane Foly pour électriser le public. Si les oreilles ont été conquises, les papilles aussi grâce au repas prévu par le chef star péruvien, Gaston Acurio, dont les saveurs et la créativité de la cuisine régalent le tout-Paris depuis douze mois.

La liste des invités était très longue, mais personne n'aura manqué l'arrivée sexy de Pamela Anderson. La playmate portée au sommet grâce à la série Alerte à Malibu et désormais artiste engagée a dégusté des mets savoureux, non loin de membres de la famille du cinéma : Marilou Berry, Elsa Zylberstein, Frédérique Bel, Zinedine Soualem (venu avec sa compagne, l'artiste Caroline Faindt), Stéphane Freiss, Michaël Cohen, Samuel Le Bihan, Frédéric Diefenthal et Zoé Félix. Tandis qu'Elie Semoun a pu discuter avec MC Solaar, Jean-Marie Bigard a pris la pose joyeusement pour les photographes. Le fameux Orlando, le roi du roller Taïg Khris, la réalisatrice et femme politique Yamina Benguigui et le célèbre directeur du Manko, Tony Gomez (loin de la folle rumeur) n'ont pas non plus raté le rendez-vous.

Les journaliste Bernard de la Villardière, Jessica Azar et Patrick Poivre d'Arvor, la businesswoman Caroline Barclay, la rejoneadora Marie Sara, l'homme d'affaires Dominique Desseigne et sa compagne Alexandra Cardinale, le politique Hervé Morin, le PDG de Courrèges Jacques Bunger, l'auteur-compositeur John Mamann, le docteur Fédéric Saldmann et son épouse Marie, les producteurs Gilbert et Nicole Coullier, les animateurs Jean-Luc Reichmann, Mustapha El Atrassi et Ariel Wizman font partie de ceux qui ont dégusté le repas du Manko. Sans oublier Olivier Courtin-Clarins PDG de Clarins, Jean-Manuel Rozan PDG de Qwant, Philippe Vieux, Pierre Dhoste et sa femme Carole, Sylvie Rousseau Directrice Générale de Dior, Cyrielle Clair et son mari Michel Corbières !