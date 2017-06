Garou et sa fille : "Nous ne vivons pas dans une complicité quotidienne"

Mercredi 21 juin, Garou présentera La Fête de la musique sur France 2, depuis Toulouse, aux côtés de Thomas Thouroude et Sidonie Bonnec. Dans les pages du magazine Nous deux, le sympathique chanteur évoque sa propre musique, qui ne plaît pas à tout le monde...

Passionné de musique, Garou a réussi avec succès à en faire son métier. Cette passion, il a essayé de la transmettre à sa fille Emelie (16 ans). "C'est très compliqué l'adolescence. Quand elle était jeune, je lui avais fait une playlist pour lui faire découvrir plein de musiques différentes. Depuis, elle me surprend par sa connaissance de chansons très variées", dit-il. Toutefois, la demoiselle est capable de prendre du recul quand il s'agit du propre répertoire de son papa... "Même si elle n'aime pas tout, elle a la gentillesse de me dire qu'elle aime Garou, le chanteur !", ajoute-t-il.

Passant beaucoup de temps en France, Garou ne peut voir autant qu'il le voudrait ses proches et cela nuit forcément à sa relation avec sa fille. "Nous sommes malheureusement éloignés très souvent, mais on parle de tout. Nous ne vivons pas dans une complicité quotidienne, mais plutôt de continuelles retrouvailles. Nous nous retrouvons comme des amis qui ont l'impression de s'être quittés la veille et qui partagent tout ce qu'ils ont vécu l'un sans l'autre. Notre lien reste très fort", dit-il.

