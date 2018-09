Garou : Le chanteur rejoint M6 pour une nouvelle émission musicale

Après avoir été jury dans The Voice (TF1) et alors qu'il était en négociation avec France 2 pour animer plusieurs nouveaux numéros de Destination Eurovision, c'est finalement sur M6 que l'on retrouvera très prochainement Garou. Invité sur RTL, ce lundi 3 septembre 2018, le chanteur québécois de 46 ans a révélé avoir été recruté par la chaîne pour participer à un nouveau jeu musical intitulé Together - Tous avec moi, adaptation britannique d'une émission nommée All Together now, dont l'ex-Spice Girl Geri Halliwell tient les commandes.

Le principe du jeu est simple. Des chanteurs, en solo ou en groupe, devront faire face à un mur de 100 professionnels issus du monde de la musique et une personnalité qui tient le rôle de "capitaine des 100". Un rôle endossé par Garou, comme il l'explique au micro de RTL : "M6 a su me toucher avec un très beau programme. C'est un show, celui-là m'excite particulièrement. On est là pour s'amuser, faire de la bonne télé. On est 100 personnes, il ne faut pas se leurrer, c'est très ludique. La compétition est là mais l'enjeu n'est pas d'essayer de croire que c'est la carrière promise. Je m'amuse avec eux."

Les participants devront réussir à faire se lever le plus possible de membres de ce mur pour avoir un score suffisant et ainsi espérer remporter les 50 000 euros en jeu. Si Garou aura le privilège de choisir ses candidats favoris, c'est Eric Antoine qui devrait être à l'animation.

Complètement "envoûté" par la proposition de M6, Garou déclare toutefois ne pas trahir France 2. "Non je ne quitte pas France 2. France 2 m'a donné de belles chances et de bonnes opportunités. On travaille très bien ensemble. Je fais une petite parenthèse chez M6 car le programme qu'on me propose est trop exceptionnel." L'avenir télé de Garou semble donc assuré.