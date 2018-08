Garrett Clayton : L'ex-acteur Disney fait son coming out

A 27 ans, Garrett Clayton a donc choisi de faire son coming out. L'acteur, révélé par ses téléfilms Teen Beach Movie pour Disney Channel, est un homme amoureux et en couple avec un certain Blake Knight. Il a voulu parler de son homosexualité alors qu'il tourne le film Reach, dont le sujet lui tient à coeur...

"Avec la sortie de mon nouveau film REACH à venir, j'ai pensé qu'il était important d'expliquer pourquoi j'ai choisi ce projet dès le départ. REACH traite de sujets très sérieux et opportuns qui m'ont touché personnellement et ont probablement influencé beaucoup de vos vies. Je préfère aussi partager des choses qui sont particulièrement importantes pour moi ici sur mon Instagram plutôt que dans un magazine ou dans article en ligne au hasard - parce que vous êtes ceux qui me soutiennent et me suivent dans mon parcours professionnel et personnel", entame-t-il.

L'acteur, également vu au cinéma dans King Cobra et sur le petit écran dans les séries The Fosters ou The Client List, ajoute : "Quand j'ai lu le script pour REACH, j'ai tout de suite su que c'était un film dont je devais faire partie. J'ai personnellement été confronté au suicide au sein de ma famille, au harcèlement pendant le lycée et, de surcroît, moi-même et l'homme avec qui je suis en couple depuis longtemps (@hrhblakeknight) avons fait l'expérience des tueries dans les écoles de nos villes natales, et avons été témoins du chagrin qui se produit dans les communautés touchées après de tels événements tragiques. Ces sujets, pas toujours faciles à discuter, me tiennent à coeur et, sachant à quel point ils sont sérieux, je voulais partager cela avec vous tous. Ce film est né du point de vue de personnes qui se soucient beaucoup de ces questions, et si le regarder aide même une seule personne... alors tout cela en valait la peine."