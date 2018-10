Garrett (L'amour est dans le pré 2018) : "Romain n'était pas fait pour Thomas"

Lundi 29 octobre 2018, les téléspectateurs de M6 ont découvert que Thomas a souhaité poursuivre l'aventure avec Romain, dans L'amour est dans le pré 2018. Si, pour l'ostréiculteur 30 ans, ce choix était une évidence, il l'était moins pour son deuxième prétendant, Garrett, qui n'a pas caché sa déception après avoir appris la nouvelle. Encore aujourd'hui, ce gérant d'un bar à huîtres a du mal à se remettre de cet échec.

"On s'entendait très bien, on a passé des super moments ensemble. Mais à la fin, le jour même, quand il a dit qu'il avait pris sa décision, j'ai su. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Pour moi, c'était un amour qui débutait. Je pense que j'avais tout ce qu'il fallait pour qu'on débute une relation... Le seul truc, c'est que j'ai oublié de lui dire qu'il me plaisait", a confié Garrett à nos confrères de Voici.

Il a ensuite expliqué qu'il n'avait aucun contact avec Thomas et a admis avoir tenté de le séduire après le tournage : "Pendant le tournage, j'ai cassé trois pots de soupe de poisson au marché. Début avril, une semaine après le tournage, j'ai tenu à les lui remplacer. Donc on s'est vus à ce moment-là. Mais bien sûr, quand je suis allé le voir, j'ai tenté de le re-séduire. Je lui ai dit que chez moi, la porte serait toujours ouverte. Je n'avais pas compris son choix, parce que selon moi, Romain n'était pas la personne pour lui."

Aujourd'hui, le beau brun est toujours célibataire. Et, si l'on en croit ses propos, il n'est pas encore prêt pour se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse : "J'ai reçu des messages de gens qui habitent loin de moi. Ils étaient intéressants, gentils, sincères, mais moi je ne discute pas beaucoup par messages. Les sites de rencontres, je n'aime pas. Si vraiment ils veulent me rencontrer, qu'ils viennent me voir ! Donc je suis toujours célibataire. Mon coeur s'est vraiment brisé après Thomas, j'ai eu très mal. Je n'ai pas forcément envie de rencontrer encore un briseur de coeurs..."