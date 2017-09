Gary Oldman : Méconnaissable et marié pour la 5e fois !

Tout va à merveille pour Gary Oldman, apparemment. L'acteur britannique de 59 ans a une double actualité qui n'est pas passée inaperçue. D'un côté, son cinquième mariage. De l'autre, une bande-annonce dans laquelle la star, habituée aux métamorphoses physiques, apparaît totalement méconnaissable pour un rôle qui pourrait bien la couvrir de récompenses.

Selon la Page Six, Gary Oldman a secrètement dit oui à Gisele Schmidt, une écrivaine également conservatrice d'oeuvres d'art. D'après la célèbre page people du New York Post, le charismatique acteur anglais et sa cinquième épouse se seraient mariés à Los Angeles début septembre, dans la propriété de son ami, manager et producteur Douglas Urbanski, avant que le couple ne s'affiche, rayonnant, sur le tapis rouge de Toronto où Gary Oldman venait défendre Darkest Hour (Les heures sombres) que produit juste Urbanski.

Il s'agit donc du cinquième mariage de l'acteur du Cinquième Élément, Harry Potter et le prisonnier d'Askaban, La Taupe ou encore The Dark Knight. Les deux amoureux se seraient connus par le biais de la photographie, passion secrète d'Oldman à qui Gisele Schmidt a présenté l'artiste Ian Ruhter, avec qui le comédien s'est lié d'amitié. Précédemment, Gary Oldman avait été marié à Lesley Manville (1988–1990), Uma Thurman (1990–1992), Donya Fiorentino (1997–2001) et enfin Alexandra Edenborough, de 2008 à 2015. Il avait également failli se marier avec l'actrice Isabella Rossellini, rencontrée lors du film sur Beethoven, Ludwig van B.. Ils s'étaient fiancés en juillet 1994, pour se séparer deux ans plus tard, en raison des problèmes d'alcool d'Oldman.

C'est donc un Gary Oldman fraîchement remarié qui va se lancer dans la course aux récompenses avec Les Heures sombres dans lequel il incarne, totalement méconnaissable, Winston Churchill. Le biopic, qui compte Stephen Dillane, Kristin Scott Thomas , Ben Mendelsohn et Lily James au générique, s'intéresse à une partie de la vie de Winston Churchill, à partir de mai 1940, lorsqu'il devient Premier ministre en pleine Seconde Guerre mondiale (sortie en France le 10 janvier 2018).