Gary Oldman : Son fils sexy in love de Kiernan Shipka (Sabrina)

Kiernan Shipka aurait trouvé l'amour dans les bras du fils de Charlie Oldman, qui n'est autre que le fils du grand acteur du même nom, Gary Oldman. Les rumeurs d'un possible couple entre l'interprète des Nouvelles Aventures de Sabrina et le jeune homme ont débuté en mars 2019, quand ils ont été photographiés à la sortie d'un restaurant de Los Angeles.

Cette fois, ils sont apparus enlacés sur le photocall de l'avant-première du film The Untold Story of Alice Guy-Blache, à Los Angeles, le 9 avril 2019. Au même moment, Charlie Oldman, 20 ans, publiait un tendre selfie de lui et de sa chère et tendre directement sur son compte Instagram, accompagné d'un emoji coeur. Il n'en fallait pas plus pour que les fans de l'actrice de 19 ans pensent tout de suite à un couple et inondent la section commentaires de messages de félicitations.