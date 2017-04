Gary Sinise (Les Experts) : Futur papy aux anges avec sa femme et ses enfants

Gueule du grand (Forrest Gump, Apollo 13) comme du petit écran (Les Experts : Manhattan), Gary Sinise s'est vu remettre à 62 ans son étoile sur le fameux Walk of Fame d'Hollywood Boulevard.

Le comédien, connu de tous pour sa faculté à ne jamais sourire face caméra, avait pourtant bien la banane ce lundi 17 avril au moment de dévoiler la 2606e étoile du Walk of Fame. Acteur, mais aussi républicain pro-militaire et ami des vétérans américains, Gary Sinise a reçu le soutien d'amis de l'industrie, mais aussi de militaires. Le comédien, qui s'occupe particulièrement des vétérans mutilés et fait partie de l'association RISE (qui aide à leur bâtir des foyers) n'a pas caché sa fierté ni son émotion, derrière le général Robin Rand ou Joe Mantegna (Esprits criminels) et Patricia Heaton (Beethoven).

Mais ceux qui comptaient le plus étaient aux premières loges. Sa femme Moira Harris, ses parents Robert L. Sinise et Mylles S. Alsip et bien sûr ses fans, McCanna Anthony (que l'on a pu apercevoir dans Mission to Mars), Elle et Sophie – qui est par ailleurs enceinte de son premier enfant. "C'est un peu surréaliste", a commenté l'acteur qui s'est dit "flatté et honoré" de recevoir cette prestigieuse et symbolique distinction.

Sous les yeux de ses parents, il s'est souvenu de sa première fois sur le Walk of Fame. "[Ma mère] voulait m'emmener voir les étoiles sur le Walk of Fame et au Grauman's Theater, s'est rappelé le comédien dont le père travaillait dans l'industrie en tant que monteur. Je me revois en train de marcher ici et de regarder les noms sur le Walk of Fame et les empreintes au Grauman's. Ça avait quelque chose d'onirique." Le rêve, plusieurs décennies plus tard, Sinise a fini par l'atteindre. Et sa mère est toujours là pour le constater.