Gauguin incarné par Vincent Cassel : La pédophilie du peintre absente du film

Un biopic sur le peintre Paul Gauguin, incarné par Vincent Cassel et centré sur sa période tahitienne : Gauguin – Voyage de Tahiti avait beaucoup pour séduire. Le réalisateur Édouard Deluc et l'équipe de son film sont désormais face à une polémique : celle du comportement de l'artiste sur l'île et DE sa relation avec sa muse, âgée d'à peine 13 ans...

Le site Internet de Jeune Afrique a jeté un pavé dans la mare le 21 septembre, en publiant l'article "Gauguin – Voyage de Tahiti : la pédophilie est moins grave sous les tropiques". Dans une argumentation très documentée, le journaliste rappelle que derrière les chefs d'oeuvre et le mythe Gauguin se cache un homme qui a eu des relations sexuelles avec une fille de 13 ans, jouée dans le film par Tuhei Adams, 17 ans : "Ce que cette histoire ne dit à aucun moment, c'est que Tehura (qui s'appelait aussi Teha'amana) avait seulement 13 ans lorsque Gauguin (alors âge de 43 ans) la prit pour 'épouse' en 1891. Et malgré ce que pourrait laisser croire le biopic, elle ne fut pas la seule à partager la vie de l'artiste dans l'île : il y eut aussi la jeune prostituée métisse Titi, ainsi que Pau'ura et Vaeoho (toutes deux 14 ans). Enfin, dernier 'oubli', le maître était atteint de syphilis, maladie sexuelle potentiellement mortelle, qu'il distribua généreusement à Tahiti. Dans le film, Gauguin se voit seulement diagnostiquer un méchant diabète..."

La pédophilie de Gauguin, hors-sujet ou volonté de ne pas entacher le mythe ?

L'analyse de l'auteur du papier dénonce le fait qu'en 2017, on ne soit pas plus choqué que cela par le comportement révoltant des colons à l'autre bout du monde : "Tout se passe comme si les faits étaient moins graves parce qu'ils s'étaient déroulés très loin, sous les tropiques." Cette réflexion se répand de plus en plus dans les médias et les réseaux sociaux. Sur le compte Instagram de Vincent Cassel, en commentaire du post rappelant la sortie du film, certains soulèvent le sujet : "Ça ne contrarie personne que #cassel qui est un acteur que j'adore, joue un rôle et mette en valeur un pédophile comme #gauguin ?!?!"