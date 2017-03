Gavin Rossdale, l'ex-mari de Gwen Stefani : "Jamais je n'aurais pensé divorcer"

En promotion pour son nouvel album, c'est au tour de Gavin Rossdale de sortir du silence après son divorce ultramédiatisé d'avec la popstar Gwen Stefani.

Il y a deux ans, le couple mythique annonçait sa rupture, sur fond d'adultère, et la chanteuse du groupe No Doubt en profitait pour soigner ses maux en chanson avec son album This Is What the Truth Feels Like.

Ce mois-ci, c'est le chanteur du groupe The Bush qui revient enfin sur le devant de la scène, trois ans après la sortie de son précédent album. Le 3 mars prochain, le rockeur de 51 ans présentera Black and White Rainbows : l'opus du renouveau.

"C'est la renaissance, le recommencement, c'est un nouveau départ. Je crois vraiment qu'il existe une sorte d'énergie qui fait que les choses se connectent entre elles et qu'elles marchent, ou ne marchent pas. Tout est question d'énergie et de synchronicité dans la vie", a-t-il confié aux journalistes du magazine Us Weekly.

Après l'explosion qu'a causé son divorce avec Gwen Stefani dans sa vie et celle de leurs trois enfants – Kingston (10 ans), Zuma (8 ans) et Apollo (3 ans) –, Gavin Rossdale assure que "tout va désormais très bien pour lui et ses garçons". Focalisé sur ses fils, dont il a fait sa priorité, le chanteur est prêt à aller de l'avant bien qu'il ne soit pas certain de vouloir, un jour, à nouveau retenter l'expérience du mariage.

"Qui eut cru que ça arriverait ? Nous étions tous les deux issus de familles nucléaires. Mes parents se sont mariés trois fois chacun. Je suis encore novice, jamais je n'aurais pensé divorcer mais c'est c'est arrivé. C'est la vie, a-t-il déclaré en riant alors qu'il évoquait sa précédente rupture. Il y a eu beaucoup de souffrance et de tristesse, ça vous apprend beaucoup de choses de la vie. Aujourd'hui, ce qui compte c'est la santé, le bonheur et la sécurité. Je ne vois pas ce qui compterait plus que ça."

Coline Chavaroche