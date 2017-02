Gemma Ward maman : Le top a donné naissance à son deuxième enfant

Son prénom n'est pas encore connu, mais sa pose fait le bonheur des utilisateurs d'Instagram. Gemma Ward y a publié ce mardi 31 janvier une photo horizontale et en noir et blanc de son fils. Le garçon est le deuxième enfant du top model australien et de son compagnon, David Letts. Le couple est déjà parent d'une fille de trois ans, prénommée Naia.

En juillet dernier, Gemma Ward a confirmé l'heureuse nouvelle concernant sa grossesse. La jeune femme de 29 ans avait participé à un défilé, enceinte, quelques semaines après l'annonce, à Sydney pour le centre commercial David Jones.

L'année dernière, Gemma s'est également mise en scène dans le clip de la chanson M.I.L.F.$ de Fergie, au même titre qu'Alessandra Ambrosio, Ciara et Kim Kardashian.

Elle est depuis apparue en couverture des magazines ELLE Australia et Wonderland, ainsi que sur la nouvelle campagne publicitaire de la marque David Webb.