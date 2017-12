Geneviève de Fontenay élit sa Miss Beauté Nationale 2018, avec Francky Vincent

Geneviève de Fontenay a dédié sa vie aux concours de beauté. Même au moment où son aventure avec Miss France s'est achevée et que Sylvie Tellier a pris la relève, la dame au chapeau n'a pas pris sa retraite. S'effacer et se faire oublier, cela ne lui ressemble pas. Les chapitres de sa vie de chaperonne de Miss se sont succédé pour finalement arriver à la première édition de Miss Beauté nationale organisée par l'association CitéStars qui oeuvre en faveur des enfants défavorisés et maltraités en Île-de-France.

Lors de cette élection qui s'est déroulée le 4 décembre dans la salle de réception La Chesnaie du Roy (12e arrondissement de Paris), 22 candidates de 18 à 26 ans, venues de tout le territoire, ont défilé en maillot de bain et en robe de soirée devant un jury composé notamment de Bébert du groupe Forban. Les chanteurs Francky Vincent et Francis Lalanne ont également assisté à la cérémonie, tout comme la star des années 80 Indra et l'homme d'affaires et écrivain Paul-Loup Sulitzer.

Pour sa première édition, le titre et la couronne de Miss Beauté Nationale ont été décernés à Axelle Pierre, une ravissante brune qui a fait fureur en maillot de bain et robe de soirée. "Je suis sûre que celle qui sera cette première beauté nationale sera digne du titre", avait confié Geneviève de Fontenay lors d'une interview réalisée pour le site mondeduloisir.fr qui a couvert l'événement et l'a retransmis en direct.

L'élection de Miss Beauté Nationale a largement devancé celle de Miss France puisque la remplaçante d'Alicia Aylies sera désignée le 16 décembre 2017 au cours d'une soirée organisée à Châteauroux, diffusée à partir de 20h50 sur TF1, en direct.