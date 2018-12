Geneviève Delpech: Après son tacle à Laurent Delahousse, elle remonte au créneau

S'il est régulièrement moqué par les humoristes pour son ton ou son attitude et par les téléspectateurs pour ses interviews jugées un peu trop complaisantes, Laurent Delahousse n'avait jusqu'à présent jamais été pointé du doigt pour faire dans le sensationnalisme. C'est désormais chose faite suite aux attaques de Catherine Deneuve puis de Geneviève Delpech. Cette dernière s'en prend à son tour à la production de Un jour, un destin.

"Votre émission sur mon mari, Michel Delpech, m'a profondément meurtrie", clamait Geneviève Delpech dans une lettre ouverte adressée à l'AFP suite à un ancien reportage sur son regretté mari, le chanteur Michel Delpech. Après le "buzz" entourant ses propos, Erwan L'Eléouet, le rédacteur en chef de l'émission, avait fait part de sa surprise, allant jusqu'à dévoiler le message qu'elle lui avait envoyé : "Émouvant en tout cas mais survolés certains moments forts de sa vie. (...) Mais l'essentiel était l'émotion, et elle y était." Ce dernier disait voir aussi reçu des messages de remerciements de l'entourage du défunt chanteur, mort en 2016.

Face à une forme de sarcasme et de remise en doute de ses propos, Geneviève Delpech adresse cette fois une nouvelle lettre ouverte à la production, auprès de Closer. "Quand ils disent qu'ils ont eu un message bienveillant, ça me met hors de moi car ils ont dû recevoir peut-être 10 messages SMS après l'émission plus durs les uns que les autres (...) mes messages sont allés crescendo et s'ils n'ont gardé que le premier c'est parce qu'ils n'ont pas voulu garder les autres tant ils étaient sévères", écrit-elle.

La belle-mère de Pauline et maman de Pierre-Emmanuel poursuit en expliquant que Ségolène Royal ("une amie") a longtemps été interrogée parmi les témoins mais qu'ils n'ont rien gardé et ne lui ont rien dit. Elle ajoute : "Ils ont aussi menti sur la séparation de Michel et de sa première épouse. C'était un tissu de mensonges complètement abject qui m'a rendue malade, ça m'a anéantie. J'étais à la fois triste et très en colère. J'ai parlé pendant deux heures et ils ont fait un puzzle nauséabond des interviews des uns et des autres. Je suis très très en colère contre Laurent Delahousse et sa production et ils mentent quand ils disent qu'ils ont reçu qu'un SMS : ils en ont reçu une série tous plus sévères les uns que les autres. Je n'ai jamais eu Laurent Delahousse en direct. Je le regrette et si je le croise un jour, je ne me gênerai pas pour lui dire ce que je pense de son émission : voyeuriste et insupportable", conclut-elle.

Thomas Montet