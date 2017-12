Geneviève Delpech se sent comme "amputée" depuis la mort de Michel...

Après Le don d'ailleurs et Te retrouver, Geneviève Delpech ne perd pas de temps et poursuit sur sa lancée, visiblement devenue accro à l'écriture. La veuve de Michel Delpech a publié un nouvel ouvrage intitulé Michel Delpech : Quand j'étais chanteur (Flammarion) et en fait la promotion dans une énième interview à France Dimanche.

Deux ans après la mort du chanteur, emporté comme tant d'autres par un cancer, Geneviève Delpech essaye d'aller de l'avant... "Je n'ai toujours pas fait mon deuil. Je ne sais pas d'ailleurs si j'arriverai à le faire un jour (...) Ce n'est pas la solitude qui vous meurtrit, mais l'absence (...) C'est douloureux, on est comme amputé d'une partie de soi", confie-t-elle. Pour apaiser son chagrin, après "trente-trois ans de vie commune" et alors qu'elle se sent "un peu morte, transparente", elle peut compter sur ses dons de médium. "Je rentre tout juste du Canada, j'ai eu des contacts merveilleux avec Michel", dit-elle, tout en précisant que ces derniers temps, elle n'a rien reçu du regretté chanteur...

Geneviève Delpech estime que "l'énergie" et "l'esprit" de Michel Delpech sont toujours vivants même si le corps n'est plus. Une vision plutôt partagée par son clan... "Je crois que c'est pour eux une évidence. Pour ma fille Pauline, c'est sûr, comme pour Garance, la fille de Michel. Quant à notre fils Emmanuel, il a le même don que moi", confie-t-elle.

