Gennifer Demey (M6) : Une Miss météo séduisante en bikini...

Le public français l'avait découverte en 2016 à l'occasion de l'élection de Miss France. Depuis, Gennifer Demey (26 ans) a fait du chemin. En effet, l'ex-Miss Aquitaine 2015 a délaissé son statut de reine de beauté au profit d'un début de carrière télé en tant que Miss Météo sur M6 !

Depuis quelques mois, Gennifer Demey parle de la pluie et du beau temps sur l'ex-petite chaîne qui monte, à l'heure du déjeuner et le soir. Cependant, quand elle ne brille pas sur nos petits écrans au côté de ses camarades Cali Morales ou de Stéphanie Duval, l'ex-concurrente d'Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016) gâte ses abonnés sur Instagram.

Qu'elle soit devant un fond vert lorsqu'elle travaille chez M6 ou sexy en bikini en bord de mer ou à la piscine, Gennifer Demey n'oublie jamais de saisir l'instant afin d'envoyer des cartes postales à ceux qui la suivent, de plus en plus nombreux, sur ses réseaux sociaux. Trois ans après l'emblématique concours de beauté, la jeune et jolie Bordelaise compte déjà 21 000 abonnés...

Pour rappel, lors du concours Miss France 2016, Gennifer Demey avait été élue 5e dauphine. Elle était également repartie avec une belle amitié avec la lauréate Iris Mittenaere. Le 26 janvier dernier, Gennifer était d'ailleurs aperçue sur les Champs-Élysées à Paris à l'occasion de la somptueuse fête d'anniversaire de sa célèbre amie devenue animatrice télé sur TF1 et meneuse de revue au Paradis Latin.

