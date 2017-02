George Brassens : Olivia Ruiz, Carla Bruni, Amir et d'autres lui rendent hommage

Samedi 18 février, France 2 proposera en prime time l'émission musicale Merci Brassens, autour des chansons du regretté artiste. Lors de cette soirée, plusieurs figures de la chanson française rendront hommage au célèbre interprète des Copains d'abord.

C'est en janvier, aux studios de La Plaine Saint-Denis, qu'a été enregistrée cette émission de 2h15. France 2 a fait appel à plusieurs stars de la chanson pour "revivre en musique les moments forts de la carrière de Georges Brassens". Il faudra donc compter sur Carla Bruni-Sarkozy, Amir Haddad, Michel Fugain, Joyce Jonathan, Thomas Dutronc, Catherine Ringer ou encore Serge Lama, Benjamin Siksou, Slimane, Olivia Ruiz, Hugues Aufray, Gauvain Sers et son guitariste Martial Bort et même l'acteur François Berléand ! Les artistes, dans un décor rappelant le port de Sète (où Brassens est mort et a été enterré), une place parisienne et l'impasse Florimont, des endroits marquants de sa vie, reprendront quelques-uns de ses plus grands titres.

Les téléspectateurs pourront découvrir les reprises de tubes comme Les copains d'abord, Les amoureux des bancs publics, Chanson pour l'Auvergnat, Le gorille, Brave Margot ou encore À l'ombre des maris, Le temps ne fait rien à l'affaire...

Thomas Montet