George & Charlotte, Harry & Meghan, Diana: le best of 2017... et le raté du palais

L'intention était louable, mais la réalisation passable... et le contenu carrément discutable : en compilant dans une vidéo de 50 secondes les grands moments de la vie de famille du duc et de la duchesse de Cambridge et du prince Harry, le palais de Kensington a eu une sympathique initiative. Dommage qu'il ait escamoté... la grossesse de Catherine !

Dernière pastille d'une série de quatre vidéos retraçant en images l'année du trio royal, le vidéorama consacré à l'aspect vie de famille a purement et simplement "oublié" la naissance prochaine du troisième enfant de William et Kate : annoncé le 4 septembre 2017, cet heureux événement en préparation verra la famille Cambridge s'agrandir en avril 2018. Bientôt grand frère et grande soeur, le prince George et la princesse Charlotte sont d'ailleurs à l'honneur dans cette vidéo, à la faveur de leur participation au mariage de leur tante Pippa Middleton (rôles de page et de demoiselle d'honneur qu'ils devraient reprendre pour les noces du prince Harry), de leur présence avec leurs parents lors de la tournée officielle en Pologne et en Allemagne, au cours de laquelle Charlotte a reçu son premier bouquet de fleurs, et lors de la parade Trooping the Colour à Londres, ou encore de l'entrée à l'école du garçonnet.

Parmi les autres temps forts retenus pour ce florilège mis en ligne sur les réseaux sociaux le 31 décembre 2017, l'hommage de William et Harry à leur mère Lady Di pour le 20e anniversaire de sa mort, dont ils ont honoré la mémoire dans les jardins de Kensington mais aussi en diffusant des photos d'archives inédites, les fiançailles du prince Harry avec l'actrice américaine Meghan Markle et, enfin, le portrait des fêtes de fin d'année des Cambridge.