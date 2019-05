George Clooney a bien cru mourir après son accident de moto en Italie

Poursuivant la tournée de promotion de sa nouvelle série Catch-22, George Clooney a accordé une nouvelle interview au Hollywood Reporter le 22 mai 2019. L'occasion pour l'acteur américain de revenir sur le grave accident de moto dont il a été victime sur le tournage de la série en Italie, l'été dernier.

"Je l'ai percuté à 112 km/heure, donc c'était sérieux, a expliqué la star de 58 ans. J'ai cassé mon casque en deux. J'en ai perdu mes chaussures, ça a frappé fort." Juste après la collision avec la voiture, il se souvient avoir craint le pire : "C'était moche et j'attendais que l'interrupteur s'éteigne parce que j'ai cassé son pare-brise avec ma tête. Je me suis dit 'Okay, bon, c'est mon cou'. Si on a neuf vies, je les ai toutes utilisées, donc je peux arrêter la moto pour un temps."

L'accident n'a pas seulement été un traumatisme pour George Clooney. Grant Heslov, autre passionné de moto et coproducteur de Catch-22, se souvient avoir juré d'arrêter le deux-roues pour de bon si son ami s'en sortait, alors qu'il le tenait dans ses bras en attendant l'ambulance. "Après quarante ans sur la route ensemble, je nous ai fait arrêter les motos à Grant et Moi pour de bon", a ajouté l'acteur oscarisé, après s'en être sorti miraculeusement indemne, avec seulement un léger traumatisme au bassin et quelques bleus. "J'étais de retour au travail quatre jours plus tard."