George Clooney accidenté, son épouse Amal alarmée : "Il aurait pu être tué"

Pas sûr qu'on revoie de sitôt George Clooney sur une bécane. Le 10 juillet dernier, l'acteur de 57 ans roulait à scooter sur une route de Sardaigne lorsqu'il a percuté une voiture qui est arrivée à contre-sens. Les images de vidéosurveillance montrent la violence de l'impact. Heureusement, plus de peur que de mal pour le comédien hollywoodien, qui s'en est sorti avec quelques blessures superficielles et qui n'est pas resté longtemps en observation à l'hôpital.

George Clooney se trouvait en Italie depuis plusieurs semaines avec son épouse Amal et leurs jumeaux Alexander et Ella (1 an) lorsque l'accident s'est produit. Deux jours plus tard, la famille quittait la Sardaigne pour rentrer en Angleterre. Le temps de se retrouver et de souffler un peu après cette grande frayeur ? Il y a fort à parier que oui.

Selon People, Amal Clooney a particulièrement mal vécu l'accident de son mari et a paniqué lorsqu'elle s'est précipitée à son chevet. "Elle ne voulait plus le quitter d'une semelle. C'est évident qu'elle s'est fait beaucoup de souci", a confié un proche le 18 juillet. L'avocate de 40 ans n'était pas la seule à faire bloc autour de l'acteur puisque la famille des deux côtés du couple "était très inquiète et restait en contact téléphonique pour se rassurer mutuellement, se disant à quel point George était très chanceux. Il aurait pu être tué", a-t-on ajouté.

George Clooney peut croire en sa bonne étoile... à moins qu'il ait droit, comme les chats, à plusieurs vies ?