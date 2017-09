George Clooney admiratif devant Amal qui "doit donner le sein à des morfales"

Depuis leur naissance le 6 juin dernier, le quotidien de George Clooney a pris une tout autre dimension avec la venue au monde d'Ella et Alexander, ses jumeaux. Depuis, il ne manque pas une occasion d'en parler en interview, et notamment de confier son admiration pour son épouse, Amal. Dans le magazine Public, il évoque son quotidien "compliqué", sa vie qui "a pas mal changé", ce qui n'est pas seulement un "double boulot mais bien plus que ça".

"Je voue une telle admiration à ma femme, lâche le papa néanmoins comblé. Elle dort par intervalle de deux heures car elle doit donner le sein à ces petits morfales. C'est une athlète, elle est infatigable." Une petite confidence emplie d'amour et d'humour qui en dit long sur l'état d'esprit de George Clooney, gaga de sa femme et modeste sur sa propre implication, lui qui avait pourtant confié dans une autre interview qu'il était plutôt concentré quand il s'agissait de changer sa progéniture. "Il aura les mains dedans (les couches) complètement et il le fera avec humour et bonne humeur", avait déjà déclaré son père, le journaliste Nick Clooney. Et effectivement, le fiston n'a pas rechigné à la tâche. "Pour le moment, je suis surtout occupé à changer des couches et je cours tout le temps à travers la maison avec Ella et Alexander dans les bras", avait évoqué l'intéressé à l'Associated Press fin août, en marge de la présentation à Venise de son dernier film Bienvenue à Suburbicon. "Il est totalement impliqué, il change les couches, se réveille pour les repas nocturnes, il accourt auprès des bébés dès qu'ils commencent à pleurer", avait surenchéri un de ses proches dans le tabloïd Hollywood Life.

De son côté, si Amal Clooney prend le temps d'allaiter et se dévoue corps et âme pour ses enfants, elle a aussi repris le chemin du travail depuis début septembre. L'avocate s'est notamment distinguée il y a peu en obtenant une résolution de l'ONU dans son combat contre les crimes de Daech.