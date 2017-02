George Clooney : Arrivée paisible à Paris avec Amal, avant de retrouver Dujardin

Avant de faire crépiter les flashs sur le tapis rouge aux côtés de sa femme enceinte, George Clooney est arrivé dans la plus grande discrétion, hier, jeudi 23 février. La star hollywoodienne a posé pied à terre Gare du Nord, au côté d'Amal Clooney, un peu après 16h. Le couple venait directement de Londres, lui qui habite à une heure à peine de la capitale britannique, du côté de Sonning.

Selon nos informations, les tourtereaux ont ensuite pris la direction de L'Hôtel, rue des Beaux-Arts, une très chic adresse du 6e arrondissement de Paris, loin des palaces tels que le Bristol ou le George V. L'hôtel, le plus petit 5 étoiles de la capitale et favori de George, aura vu son prestigieux client passer en coup de vent puisqu'à peine a-t-il déposé ses valises, le comédien de 53 ans a filé vers la Salle Pleyel pour des répétitions.

George Clooney est sorti seul de son hôtel, signant des autographes et faisant quelques selfies avec des fans déjà au courant de son arrivée. Il s'est ensuite rendu dans le 8e arrondissement à la Salle Pleyel qui accueillera exceptionnellement la 42e cérémonie des César du Cinéma, le théâtre du Châtelet étant en travaux. Là-bas, il a répété aux côtés du maître de cérémonie Jérôme Commandeur et de son remettant tenu secret (même si on imagine bien que Jean Dujardin devrait en être) pour son César d'honneur. Il a également planché sur un sketch qu'il aura avec l'acteur français oscarisé – et qu'il avait dirigé dans Monuments Men.

Au début de la soirée, toujours selon nos informations, George Clooney est rentré à son hôtel où il a dîné avec sa belle Amal. L'ex-star d'Urgences avait tout prévu, conviant sa dulcinée au restaurant de L'Hôtel, un sublime étoilé au Michelin, ultra-romantique et cosy à la fois. Les deux amoureux ont ainsi pu découvrir la cuisine du Chef Julien Montbabut et déguster des produits frais de saison, lovés dans des fauteuils en velours de Mohair.

De quoi se mettre dans les meilleures conditions avant ce vendredi 24 février et la cérémonie des César. Le couple est plus qu'espéré sur le tapis rouge de la Salle Pleyel. Il s'agirait de leur première apparition depuis l'annonce qu'Amal attend des jumeaux...

Christopher Ramoné