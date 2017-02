George Clooney au sujet d'Amal : "Elle donne l'impression d'être un peu froide"

Bientôt quatre ans que George et Amal Clooney filent le parfait amour et deux ans et demi qu'ils se sont dit "oui" pour la vie. Alors qu'ils deviendront au printemps les parents comblés de jumeaux, l'acteur de 55 ans a donné cette semaine un entretien au magazine Paris Match pour s'épancher sur cette grande histoire d'amour, la plus belle et la plus épanouie de sa vie.

De sa rencontre avec l'avocate libano-britannique de 39 ans à leur engagement humanitaire commun (ils ont créé ensemble la Fondation Clooney pour la justice, qui permet de scolariser plusieurs milliers d'enfants victimes de la guerre, notamment les réfugiés syriens au Liban), le futur papa ne tarit pas d'éloges au sujet de son épouse. "Amal est non seulement la personne la plus intelligente que je connaisse, mais elle est douce et bienveillante et a beaucoup d'humour. Intuitivement, elle cherche toujours le positif", a-t-il déclaré.

On ne fait rien à moitié, elle et moi

Selon lui, la personnalité d'Amal déconcerte généralement ceux et celles qui font sa connaissance. "Les gens sont souvent intimidés par elle. Comme elle est très grande, très élégante, elle donne l'impression d'être un peu froide. Mais dès qu'on la connaît, on se rend compte qu'elle est tout le contraire", a-t-il assuré. Entre eux, "tout est allé très vite", mais George Clooney l'affirme, il n'a jamais été aussi sûr de lui. "Nous nous sommes rencontrés tard, je parle surtout pour moi. En une seconde, nous avons su que nous étions faits l'un pour l'autre. Nous sommes curieux de chaque expérience et le futur nous passionne. (...) Ça fait trois ans qu'on raconte qu'Amal est enceinte mais, cette fois, c'est vrai. On ne fait rien à moitié, elle et moi", a-t-il fièrement conclu.

Présent vendredi 24 février à Paris pour se rendre à la cérémonie des César, soirée lors de laquelle il recevra un trophée d'honneur qui récompensera l'ensemble de sa carrière, le comédien hollywoodien foulera le tapis rouge au bras de sa femme. Aucun doute que toutes les caméras du monde seront braquées vers eux...

S.L.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de George Clooney dans le magazine Paris Match en kiosque le 23 février 2017