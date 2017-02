George Clooney aux César : Fier d'être le mari d'Amal et impatient d'être papa

Ils ont indéniablement marqué la 42e cérémonie des César du Cinéma. Non content d'avoir fait une entrée fracassante de glamour et de classe sur le tapis rouge de la salle Pleyel, le couple formé par George Clooney et sa femme Amal Alamuddin-Clooney a illuminé la cérémonie. Forcément cible de quelques clins d'oeil appuyés, le duo a eu le droit à sa minute love et romantisme, devant des millions de téléspectateurs. Sur scène, son César d'honneur à la main, George Clooney a eu des mots très tendres et amoureux à l'égard de celle qui est son épouse.

"Amal, il ne se passe pas un jour sans que je sois fier d'être ton mari", a déclaré l'acteur de 55 ans. "Je suis tellement impatient de voir ce que l'avenir nous réserve, et plus particulièrement les mois qui arrivent... Je t'aime beaucoup", a-t-il ajouté sous les vivas du public, touché par cette déclaration d'amour bourrée de sincérité. À cela, Amal – déjà émue de voir son mari être honoré par le cinéma français – a lâché, les yeux pétillants de bonheur et d'amour, un "je t'aime" tout aussi adorable.

Comment leur résister ?! Les deux tourtereaux, qui étaient arrivés discrètement jeudi dans l'après-midi via l'Eurostar, étaient très attendus à la salle Pleyel. Quittant leur luxueux et romantique hôtel parisien du 6e arrondissement (L'Hôtel, rue des Beaux-Arts) en début de soirée, la star hollywoodienne et son épouse avocate ont créé l'événement dès leur arrivée sur le tapis rouge de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Très classe dans son costume noir, le beau George a posé fièrement avec sa dulcinée, absolument étincelante dans une robe Atelier Versace, sans bretelles, moulante jusqu'aux hanches et ensuite composée d'une déclinaison de plumes de couleurs blanches, grises et noires.

De toute évidence, les regards ont été aimantés par le ventre rond déjà visible de la talentueuse avocate au barreau de Londres. Amal Clooney, qui attend des jumeaux depuis un peu plus de 4 mois, avait pris le parti de ne pas cacher sa grossesse mais plutôt de l'afficher fièrement au côté de l'homme de sa vie, pour ce qui était son premier événement public depuis l'annonce de cet heureux événement attendu pour le moins de juin.

Une grossesse dont s'est par ailleurs amusé Jean Dujardin, le remettant du César d'honneur et bien évidemment ami dans la vie de George Clooney. "Il est fier de sa femme, il l'aime et elle est enceinte", a-t-il déclaré, suscitant l'hilarité d'Amal mais aussi de Nathalie Péchalat, la compagne de Jean, assise aux côtés de la jeune femme d'origine libanaise. Une séquence à revivre ci-dessous à partir de 4'20.