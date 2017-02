George Clooney avec Amal, enceinte : Entrée furieusement glamour aux César !

Pouvait-on rêver d'une arrivée plus hollywoodienne aux César ? Ce 24 février, George et Amal Clooney ont fait une entrée magnifique à la salle Pleyel à Paris, où se déroule la 42e cérémonie des César. L'acteur, réalisateur et producteur reçoit le César d'honneur et devrait faire un sketch avec son grand copain frenchy qu'il a dirigé dans Monuments Men : Jean Dujardin ! Le couple est arrivé la veille de Londres et loge dans L'Hôtel, dans le 6e arrondissement, au coeur de Saint-Germain-des-prés.

Dans une robe à plumes blanche, l'influente avocate Amal est sublime. La future maman de jumeaux sait comment répandre classe et glamour sur les tapis rouges ! Au côté de l'acteur, elle promet d'être une spectatrice passionnée ! Au micro de Laurent Weil, elle a prononcé quelques mots dans un français parfait. Toute la France est en train de tomber amoureuse d'elle !