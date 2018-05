George Clooney avec Amal : Sortie chic pour ses 57 ans avant le Met Gala

Absent des tapis rouges depuis le 22 octobre 2017, George et Amal Clooney ont prévu de briller lors du Met Gala qui se déroulera ce 7 mai 2018 à New York. Mais avant cette grande messe incontournable qui réunit chaque année un parterre de stars à rendre jaloux n'importe quel événement de grande ampleur, les Clooney se sont retrouvés autour d'un dîner pour fêter l'anniversaire de l'acteur américain.

Du haut de ses 57 ans, habillé d'un très élégant costume bleu nuit et arborant une belle barbe grise de trois jours, George Clooney avait l'air ravi. À ses côtés, la sublime Amal Alamuddin laissait entrevoir tout son potentiel glamour – qui n'est de toute façon plus à prouver – alors qu'elle portait une combishort bleue des plus soyeuses et sublimait ses longues et fines jambes avec de fins escarpins.

Une soirée glamour et chic avant qu'Amal n'aimante les regards au Met Gala, d'abord au bras de son mari, et ensuite sur scène puisqu'elle sera l'une des présentatrices du soir, aux côtés de Rihanna, Anna Wintour et Donatella Versace. Il s'agira pour Amal de sa deuxième apparition à cet événement de taille (la première était en 2015). Créée en 1948, cette soirée a pour but de récolter des fonds au profit du Costume Institute. Cette année, le thème sera Corps célestes : mode et imagerie catholique...