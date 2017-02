George Clooney, bientôt papa, réagit pour la 1re fois : "Ça va être l'aventure"

À quelques jours de la cérémonie des César, qui se tiendra le 24 février au théâtre du Châtelet à Paris et lors de laquelle il recevra un César d'honneur, George Clooney s'est entretenu avec le journaliste français Laurent Weil dans son émission Rencontres de cinéma diffusée sur Canal+ pour parler de sa carrière, de son amour pour le cinéma français ou encore de sa vie privée.

Pour la première fois depuis l'annonce de la grossesse de son épouse Amal, qui attend des jumeaux dizygotes, l'acteur de 55 ans s'est ainsi confié sur sa future paternité. Avec une touche d'humour, il a notamment révélé que l'acteur Jean-Paul Belmondo (89 ans), qui avait eu son quatrième enfant, Stella, à l'âge de 70 ans avec sa seconde épouse Nathalie Tardivel, l'avait inspiré. "J'ai vu que Belmondo avait eu un enfant très tard, donc je me sens beaucoup mieux. J'aurai 56 ans lorsqu'ils vont naître. C'est excitant, on est très heureux et très excités. Ça va être l'aventure, et on a accepté toutes les aventures dans nos vies à bras ouverts, donc ma femme et moi sommes très excités", a-t-il déclaré.

Tous mes amis sont pères depuis longtemps !

Conscient que la paternité va chambouler sa vie, George Clooney a également expliqué que la plupart de ses amis étaient très jeunes quand ils ont eu des enfants et que ces derniers étaient désormais adultes. Un sacré contraste pour la star hollywoodienne, qui n'a pas manqué d'être gentiment moquée par ses proches. "Ce que je préfère dans tout ça, c'est que tous mes amis qui ont mon âge sont pères depuis longtemps. Leurs enfants sont grands et ils vont à la fac, et ils se marrent. On est allé dîner l'autre soir et on était une table de huit mecs, et tous leurs enfants sont partis à la fac. Ils me soutenaient tous : 'Ça va bien se passer, tu vas être super, tu vas adorer.' Et ensuite, il y a eu un grand silence et tout à coup, ils ont commencé à imité des sanglots de bébé et toute la table a éclaté de rire. Donc oui, ça va changer beaucoup de choses mais c'est bien, c'est la vie. C'est le cours normal des choses", a-t-il ajouté.

Avant de s'épancher sur la grossesse de sa femme, le comédien oscarisé a par ailleurs confirmé que l'avocate libano-britannique de 39 ans serait bien présente à ses côtés vendredi durant les César. "Mon épouse parle couramment français, on va l'adorer sur le tapis rouge. Et je serai moqué pour mon français !", a-t-il lâché dans un rire.