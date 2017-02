George Clooney bientôt papa : Sa maman raconte l'annonce de la nouvelle

L'heureuse nouvelle a été rendue publique cette semaine : Amal et George Clooney attendent leurs premiers enfants. L'info a bien entendu comblé de joie les proches des futurs parents, à commencer par les parents de l'acteur. Nina Clooney a raconté à Us Weekly l'instant fatidique de l'annonce...

"Nous étions avec eux, et ils nous l'ont dit à deux. Nous étions tous ensemble, c'était adorable. C'était juste un moment personnel", a confié la maman de George Clooney et future grand-mère à Us. Naturellement aux anges, Nina Clooney ajoute : "Je n'imagine pas deux personnes qui feraient de meilleurs parents... Je pense que [George] sera génial, et qu'[Amal] sera une super maman !" Sentiment partagé par un ami du couple, l'acteur Matt Damon.

"Je suis aux anges pour lui. Amal est extra. George a gagné le jackpot, à tous les niveaux. C'est une femme remarquable. Ils seront super. Ils feront des parents géniaux. Ces enfants ont de la chance", a déclaré Matt Damon à ET Canada. Ces bébés, une fille et un garçon (info confirmée par la présentatrice télé et amie d'Amal Clooney, Julie Chen, dans l'émission The Talk), viendront au monde dans quelques mois.

George et Amal Clooney pourraient réaliser leur première sortie officielle post-annonce de grossesse le 24 février à la Salle Pleyel à Paris, à l'occasion des César du Cinéma 2017. Le futur héros d'Ocean's Eight (sortie en juin 2018) y recevra un trophée d'honneur pour l'ensemble sa carrière.