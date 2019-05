George Clooney : Cette décision radicale qu'il a prise pour rassurer Amal

Vous ne verrez plus George Clooney sur un deux-roues. Ce jeudi à New York, lors d'une interview promotion pour sa nouvelle série Catch-22, l'acteur de 57 ans est revenu sur le grave accident de scooter dont il est miraculeusement sorti indemne alors qu'il préparait la série en Italie l'été dernier. Une belle frayeur non seulement pour lui, mais également pour sa femme Amal Clooney, qui était sur place avec leurs jumeaux Ella et Alexander (bientôt 2 ans).

"Je ne suis plus autorisé à conduire des motos, a expliqué la star américaine comme le rapporte People. J'ai eu un très grave accident. J'ai percuté un mec à 110 km/h en moto. J'ai été éjecté. Donc, plus de moto. Plus de permission. Nous avons merd* et nos femmes ont dit 'Vous ne referez jamais de moto'." Une décision qui concerne George Clooney, mais aussi Grant Heslov, autre producteur de la série. Au moment des faits, une vidéo avait montré la violence du choc. Heureusement, le comédien oscarisé s'en était sorti avec un léger traumatisme au bassin et quelques bleus. Ce n'était pas son premier accident du genre puisqu'en 2007, alors qu'il était au guidon d'une moto avec sa petite amie de l'époque, Sarah Larson, il avait percuté une voiture.