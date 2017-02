George Clooney dément la rumeur : "Je ne connais pas encore le sexe des jumeaux"

Alors qu'il s'apprête à devenir papa pour la première fois (son épouse Amal devrait accoucher au printemps), George Clooney a finalement démenti les rumeurs selon lesquelles le couple attendrait un garçon et une fille.

Interviewé cette semaine par nos confrères de Paris Match, l'acteur hollywoodien de 55 ans a en effet expliqué qu'il ne connaissait pas le sexe de ses futurs enfants. "Je ne sais pas d'où sort cette rumeur que nous allons avoir un garçon et une fille. Nous-mêmes ne le savons pas encore et ne voulons pas le savoir", a-t-il clamé.

Coup de bluff ou vérité criante ? Cette rumeur avait pourtant de quoi être fondée, ayant été confirmée il y a quelques jours par l'entourage du comédien au magazine People, avant d'être reprise par le site TMZ à la suite des déclarations de Julie Chen dans l'émission The Talk. Le 10 février, le site RadarOnline était allé plus loin dans la confession après avoir contacté la mère de George Clooney, Nina (78 ans). "Ce sera un de chaque ! Oui, un garçon et une fille. C'est ce qu'on m'a dit. C'est merveilleux ! Mon mari et moi sommes très excités. (...) On ne m'a pas révélé les prénoms. Cela revient à George et Amal", avait-elle confié.

Amal n'ira plus en Irak et elle évitera les endroits où elle sait qu'elle n'est pas la bienvenue

Filles ou garçons (ou les deux), une chose est sûre le futur papa ne contient plus sa joie ni son appréhension. Auprès de Paris Match, George Clooney a également admis qu'il se sentait angoissé à l'idée de fonder une famille. "Comment ne pas être anxieux devant cette immense responsabilité ? Faire naître un enfant dans ce monde... Et même deux ! On est très heureux, très exaltés, mais aussi un peu nerveux, c'est normal", a-t-il poursuivi. Et d'ajouter qu'il avait décidé avec son épouse d'être "beaucoup plus responsables, d'éviter le danger", notamment lors de leurs déplacements parfois liés à leur engagement humanitaire ou à leurs carrières.

"Je n'irai plus au Soudan du Sud et ni au Congo, Amal n'ira plus en Irak et elle évitera les endroits où elle sait qu'elle n'est pas la bienvenue. Avant, je m'en fichais, je dirais même qu'il y avait un côté assez excitant à aller où aucun journaliste n'était jamais allé. On a la chance de vivre entre trois pays : l'Italie, l'Amérique et l'Angleterre. Mais dès que les enfants iront à l'école, il faudra choisir où s'installer. En attendant, on continuera à bouger en fonction de nos emplois du temps respectifs. Les gens pensent que nous ne sommes jamais ensemble, mais nous n'avons pas été séparés plus d'une semaine", a-t-il conclu.

