George Clooney donne des nouvelles de ses jumeaux "bilingues et fun"

En pleine promotion de sa nouvelle série Catch-22, George Clooney a accordé plusieurs interviews ces derniers jours. L'occasion pour l'acteur et producteur de 58 ans de se confier sur sa vie de famille épanouie avec sa femme Amal, 41 ans, et leurs jumeaux, Ella et Alexander (bientôt 2 ans).

Lors de l'avant-première de la série organisée à Los Angeles, le 7 mai 2019, la star américaine a d'abord affirmé : "J'ai une femme brillante et magnifique, j'ai deux têtes de linotte pour enfants, la vie est belle." Toujours en donnant des nouvelles de ses enfants, le quinquagénaire a poursuivi, non sans humour : "Ils vont bien. Ils sont grassouillets ! Pour les faire taire, je leur donne à manger et puis c'est tout." Une vie de père bien remplie qui le retient de vouloir être le parrain d'Archie, le petit garçon de ses amis Meghan Markle et Harry.

Invité de l'émission Today Show, toujours mardi, George Clooney a révélé que ses jumeaux étaient du genre farceurs : "Ils ne sont pas si terribles. Ce sont de bons enfants. Ils sont heureux. Ils rient beaucoup. Ils font déjà des blagues, a-t-il raconté devant les caméras. Ils mettent du beurre de cacahuète sur leur chaussures pour que ça ressemble à du caca et pensent que c'est drôle." L'acteur de Gravity a également expliqué que ses enfants étaient en bonne voie de devenir bilingues : "Ils ont vraiment les personnalités avec lesquelles ils sont nés. Ils sont complètement différents, fun et intelligents, ils peuvent déjà réciter l'alphabet en italien et en anglais." Un intérêt pour l'italien certainement lié au fait qu'ils passent régulièrement du temps dans la maison que possède leur père sur le lac de Côme.

Peu avare en compliments à l'égard de sa femme, avocate spécialisée dans les droits de l'humain, l'acteur, lui-même engagé d'un point de vue humanitaire et caritatif, se dit chanceux qu'elle l'ait épousé il y a maintenant 5 ans : "Elle poursuit en justice ISIS pour la première fois, chose que personne n'avait encore fait. Elle travaille pour faire sortir des journalistes de Reuters de Myanmar [en Birmanie, NDLR]. Elle fait tout ça et c'est aussi une mère incroyable. Et une plutôt bonne épouse aussi. Donc j'ai le sentiment d'avoir gagné le jackpot."