George Clooney et Amal : Complices et chic pour une balade à Venise

L'été de George et Amal Clooney en Italie, édition 2019. Cette année encore, le couple star s'est envolé pour la Méditerranée et la villa Oleandra que possède l'acteur sur les rives du lac de Côme. Après un dîner remarqué avec Barack et Michelle Obama il y a quelques jours, les vacances cinq étoiles se poursuivent ce 27 juin 2019 avec une nouvelle apparition à Venise.

Toujours aussi complices, c'est main dans la main que George et Amal Clooney ont été aperçus à la sortie du luxueux Belmond Hotel Cipriani ce jeudi. L'avocate spécialisée dans les droits de l'humain a pu compter sur la galanterie de son époux pour monter à bord du petit bateau à moteur qui les a conduits à l'héliport. Pour ceux qui auraient encore douté de leur élégance digne d'un couple hollywoodien des temps modernes, l'acteur de 58 ans et sa femme avaient enfilé des tenues parfaitement assorties dans des tons neutres. La mère d'Alexander et Ella (2 ans) était chic dans sa petite robe blanche asymétrique accessoirisée d'une capeline noire.

Place à la détende pour le couple dont le calendrier était bien rempli ce printemps. Durant plusieurs semaines, George Clooney et son épouse ont en effet voyagé entre les États-Unis et l'Europe pour promouvoir la nouvelle série Catch-22, dans laquelle la star s'est particulièrement investie en tant qu'acteur, réalisateur et coproducteur. Une partie du tournage avait d'ailleurs été organisée en Sardaigne l'été dernier, mais il avait été marqué par le grave accident de moto dont la star oscarisée avait été victime. Depuis, l'ambassadeur Nespresso ne monte plus sur des deux-roues !