George Clooney et Amal : Couple hollywoodien pour une soirée dans l'espace

Amal Clooney et son époux ont sans conteste apporté la touche hollywoodienne de cette soirée placée sous le thème de l'espace. Radieuse dans sa robe à franges dorée façon années 1920, l'avocate anglo-libanaise de 41 ans s'est volontiers prêtée à la séance de pose devant les photographes, non loin de l'influenceuse mode italienne Chiara Ferragni. À l'occasion de cet anniversaire dédié à la Speedmaster, la première montre portée sur la Lune, l'acteur de Gravity a participé à un clip vidéo avec l'astronaute américain Charlie Duke, contrôleur aérien de la NASA dont la voix est connue pour avoir accompagné la mission Apollo 11 en 1969. Il est également le 10e et plus jeune astronaute à avoir été sur la Lune avec Apollo 16, trois ans plus tard.