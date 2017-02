George Clooney et Amal enceinte : Leur séjour romantique et luxueux à Paris

Paris n'a d'yeux que pour eux. Arrivé à Paris jeudi pour participer au César du Cinéma, George Clooney a aimanté les regards aux côtés de sa femme enceinte, Amal. Après avoir assuré le spectacle aux César puis avoir dîné au Fouquet's, le couple était retour à L'Hôtel, le plus petit cinq étoiles de Paris situé dans le 6e arrondissement de la capitale. Une fin de nuit en beauté car le programme était plutôt chargé ce samedi.

Et comme prévu, les deux tourtereaux ont opté pour le romantique à la parisienne. "C'est la première fois que nous venons à Paris ensemble, dont c'est comme un week-end romantique pour nous", avait ainsi confié Amal, dans un français quasi parfait, à l'antenne de Canal+ sur le tapis rouge des César.

En fin de matinée, les futurs parents ont quitté leur hôtel pour rallier le centre chic de Paris et la place Vendôme, où ils ont déjeuné dans le luxueux cadre d'un Ritz flambant neuf. Si George avait opté pour un look casual des plus classiques, hors de question pour Amal de déroger à son sens de l'élégance. Surtout à Paris, l'un des temples de la mode. Au Ritz, la belle avocate britannique arborait ainsi un ensemble robe et manteau noir et blanc. Un look très sixties dégoté chez William Vintage.

Le couple a ensuite profité du soleil parisien mais s'est surtout fait très discret dans l'après-midi. Le soir venu, George a décidé d'emmener sa belle au Restaurant Lapérouse, une institution dans le milieu de la gastronomie française mais aussi et surtout, une historique adresse, l'une des plus romantiques de Paris. Après avoir reçu un cadeau pour leurs jumeaux des mains d'une inconnue à la sortie de leur hôtel, George (en costume noir et col roulé) et Amal (qui portait une mini-robe florale Giambattista Valli) ont rejoint le Quai des Grands Augustins où ils ont été accueillis par le propriétaire de l'établissement, Gregory Lentz, et ont été placés dans un salon privé, le Victor Hugo. George Clooney s'est alors vu offrir une bouteille Bollinger Grande Année datant de 2009.

"Amal est géniale, a rapporté Lentz à People. Ils sont complètement, totalement, amoureux. Elle est juste adorable." Selon le propriétaire, c'est un George Clooney comblé comme jamais qui s'est présenté ce soir-là. "Il est heureux comme jamais je ne l'avais vu auparavant" a confié le businessman qui connaît très bien l'ex-star d'Urgences depuis 2011. "Nous avons parlé de l'histoire du restaurant, poursuit Lentz. Amal était très curieuse, connaisseuse sur l'histoire de France et George était ravi d'apprendre qu'il y avait un passage secret dans le restaurant."

Côté dîner, George Clooney a pris une langoustine en entrée, alors que son épouse s'est contentée d'une simple salade verte. Au plat principal, ils ont eu le droit au plat du chef, un immanquable de ce haut-lieu, le steak Lapérouse. Après le plateau de fromage - incontournable en France n'est-ce pas - les deux tourtereaux n'ont pas demandé la carte des desserts et ont quitté l'adresse à minuit, saluant quelques badauds se trouvant près du 51 Quai des Grands Augustins.

Christopher Ramoné